Испания Период: 1746-1939 1746-1939
80 реалов 1845 года M CL (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 80 реалов
- Год 1845
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (100) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1845 года со знаком M CL. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 284 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 800 EUR. Торги состоялись 29 ноября 2023.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
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Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность UNC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Jesús Vico
Дата 23 февраля 2023
Сохранность XF
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Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Дата 29 июля 2022
Сохранность XF
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Продавец Silicua Coins
Дата 29 июля 2022
Сохранность XF
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Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 31 мая 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
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Продавец Jesús Vico
Дата 21 апреля 2022
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Дата 2 июня 2021
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Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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