Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1845 года S RD (Испания, Изабелла II)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 реала
- Год 1845
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1845 года со знаком S RD. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 320 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 230 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
Сохранность
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- ibercoin (2)
- Tauler & Fau (3)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 26 июня 2013
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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