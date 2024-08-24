Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1845 года Ja "Номинал на аверсе" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 8 мараведи
- Год 1845
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (32) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1845 года "Номинал на аверсе" со знаком Ja. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 99 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 260 EUR. Торги состоялись 30 мая 2024.
Сохранность
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- InAsta (1)
- Katz (1)
- Pesek Auctions (1)
- Soler y Llach (6)
- Tauler & Fau (3)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Pesek Auctions
Дата 29 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец InAsta
Дата 30 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 19 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 19 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 18 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность UNC
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Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
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Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность UNC
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность AU
Цена
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