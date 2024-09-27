Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1845 года "Номинал на аверсе" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 8 мараведи
- Год 1845
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1845 года "Номинал на аверсе". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 341 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 850 EUR. Торги состоялись 16 марта 2011.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Дата 13 декабря 2023
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Дата 12 апреля 2023
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Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Дата 17 октября 2022
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Дата 30 августа 2022
Сохранность MS63 BN PCGS
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Дата 26 апреля 2022
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Дата 27 августа 2021
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Дата 31 мая 2021
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Дата 9 апреля 2021
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Дата 4 февраля 2021
Сохранность Нет оценки
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Дата 29 января 2021
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Дата 29 января 2021
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Дата 29 января 2021
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Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS64 RB NGC
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Продавец Schulman
Дата 20 октября 2020
Сохранность UNC
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