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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 реал 1845 года S RD (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 1 реал 1845 года S RD - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1 реал 1845 года S RD - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1 реал
  • Год 1845
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1845 года со знаком S RD. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 4384 проданному на аукционе Cayón Subastas за 260 EUR. Торги состоялись 21 января 2011.

Сохранность
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  • ibercoin (8)
  • Soler y Llach (10)
  • Tauler & Fau (11)
Испания 1 реал 1845 S RD на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
130 $
Цена в валюте аукциона 120 EUR
Испания 1 реал 1845 S RD на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 35 EUR
Испания 1 реал 1845 S RD на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1845 S RD на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 реал 1845 S RD на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1845 S RD на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1845 S RD на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
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Испания 1 реал 1845 S RD на аукционе Soler y Llach - February 24, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1845 S RD на аукционе Aureo & Calicó - October 21, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 21 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1845 S RD на аукционе ibercoin - July 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1845 S RD на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
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Испания 1 реал 1845 S RD на аукционе Cayón - April 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1845 S RD на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1845 S RD на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1845 S RD на аукционе Tauler & Fau - September 22, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1845 S RD на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 1 реал 1845 S RD на аукционе Soler y Llach - May 21, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 21 мая 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 реал 1845 S RD на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1845 S RD на аукционе ibercoin - April 7, 2020
Продавец ibercoin
Дата 7 апреля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 реал 1845 S RD на аукционе Tauler & Fau - January 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 1 реал 1845 S RD на аукционе Tauler & Fau - December 3, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 3 декабря 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 реал 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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