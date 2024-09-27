Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1845 года S RD (Испания, Изабелла II)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 реал
- Год 1845
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1845 года со знаком S RD. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 4384 проданному на аукционе Cayón Subastas за 260 EUR. Торги состоялись 21 января 2011.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
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Дата 17 октября 2022
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Дата 26 апреля 2022
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Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
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Дата 21 октября 2021
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Продавец ibercoin
Дата 21 июля 2021
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Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
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Дата 29 апреля 2021
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Дата 20 января 2021
Сохранность XF
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Дата 22 сентября 2020
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Дата 2 июля 2020
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Дата 21 мая 2020
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Дата 12 мая 2020
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