Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1845 года S RD (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 реала
- Год 1845
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1845 года со знаком S RD. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 346 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 377 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2016.
Сохранность
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- Aureo & Calicó (8)
- Cayón (1)
- ibercoin (2)
- Tauler & Fau (1)
Продавец ibercoin
Дата 23 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 22 октября 2013
Сохранность F
Цена
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