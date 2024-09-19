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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1845 года B PS (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 реала 1845 года B PS - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 реала 1845 года B PS - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 реала
  • Год 1845
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1845 года со знаком B PS. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1165 проданному на аукционе Jesús Vico за 440 EUR. Торги состоялись 8 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (1)
Испания 4 реала 1845 B PS на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
302 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Испания 4 реала 1845 B PS на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Испания 4 реала 1845 B PS на аукционе Pegasus Auctions - November 26, 2023
Продавец Pegasus Auctions
Дата 26 ноября 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
Испания 4 реала 1845 B PS на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1845 B PS на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1845 B PS на аукционе Aureo & Calicó - May 26, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1845 B PS на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1845 B PS на аукционе HERVERA - February 23, 2018
Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 4 реала 1845 B PS на аукционе Soler y Llach - February 22, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 4 реала 1845 B PS на аукционе Jesús Vico - June 8, 2017
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
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Испания 4 реала 1845 B PS на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1845 B PS на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1845 B PS на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
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Испания 4 реала 1845 B PS на аукционе ibercoin - April 20, 2015
Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1845 B PS на аукционе Aureo & Calicó - February 5, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2015
Сохранность VF
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Испания 4 реала 1845 B PS на аукционе ibercoin - June 26, 2013
Продавец ibercoin
Дата 26 июня 2013
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1845 B PS на аукционе Aureo & Calicó - November 28, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1845 B PS на аукционе Aureo & Calicó - May 29, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1845 B PS на аукционе Herrero - May 24, 2012
Продавец Herrero
Дата 24 мая 2012
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1845 B PS на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1845 B PS на аукционе HERVERA - February 22, 2011
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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