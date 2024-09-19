Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1845 года B PS (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 реала
- Год 1845
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (24) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1845 года со знаком B PS. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1165 проданному на аукционе Jesús Vico за 440 EUR. Торги состоялись 8 июня 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 мая 2020
Сохранность F
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 23 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 22 февраля 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2017
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 февраля 2015
Сохранность VF
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Продавец ibercoin
Дата 26 июня 2013
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 ноября 2012
Сохранность F
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Дата 29 мая 2012
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность XF
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Где продать?
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