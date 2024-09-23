Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1845 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Jesús Vico
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 мараведи
- Год 1845
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1845 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1024 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 150 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (22)
- Casa de Subastas de Madrid (1)
- Cayón (8)
- HERVERA (18)
- ibercoin (9)
- Jesús Vico (2)
- Soler y Llach (21)
- Stack's (1)
- Tauler & Fau (6)
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 5
Где продать?
Для продажи 2 мараведи 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск