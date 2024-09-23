Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 мараведи 1845 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 2 мараведи 1845 года - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 2 мараведи 1845 года - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Jesús Vico

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,5 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 мараведи
  • Год 1845
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1845 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1024 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 150 EUR. Торги состоялись 6 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (22)
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • Cayón (8)
  • HERVERA (18)
  • ibercoin (9)
  • Jesús Vico (2)
  • Soler y Llach (21)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (6)
Испания 2 мараведи 1845 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
76 $
Цена в валюте аукциона 70 EUR
Испания 2 мараведи 1845 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 19, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 2 мараведи 1845 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1845 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1845 на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1845 на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1845 на аукционе Aureo & Calicó - January 17, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1845 на аукционе Stack's - November 16, 2022
Испания 2 мараведи 1845 на аукционе Stack's - November 16, 2022
Продавец Stack's
Дата 16 ноября 2022
Сохранность MS66 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1845 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1845 на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1845 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1845 на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1845 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1845 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1845 на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1845 на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1845 на аукционе Soler y Llach - May 21, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 21 мая 2020
Сохранность MS63 NN Coins
Цена
Испания 2 мараведи 1845 на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1845 на аукционе Soler y Llach - December 17, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 2 мараведи 1845 на аукционе Cayón - July 18, 2019
Продавец Cayón
Дата 18 июля 2019
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 2 мараведи 1845 на аукционе Cayón - July 18, 2019
Продавец Cayón
Дата 18 июля 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 2 мараведи 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Изабеллы II Монеты Испании 1845 года Все испанские монеты испанские медные монеты испанские монеты номиналом 2 мараведи Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск