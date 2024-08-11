Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1845 года M CL (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 реала
- Год 1845
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1845 года со знаком M CL. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 372 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 700 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (6)
- Cayón (2)
- Jesús Vico (1)
- London Coins (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность F
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 140 EUR
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность F
Цена
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Продавец Cayón
Дата 30 октября 2015
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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