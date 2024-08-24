Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1845 года Ja (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 мараведи
- Год 1845
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (66) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1845 года со знаком Ja. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 120 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
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Продавец Pars Coins
Дата 1 августа 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS62 BN NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 18 октября 2019
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 18 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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