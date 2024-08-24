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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1845 года Ja (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 мараведи 1845 года Ja - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 мараведи 1845 года Ja - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1845
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (66) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1845 года со знаком Ja. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 32 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 120 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 4 мараведи 1845 Ja на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
86 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Испания 4 мараведи 1845 Ja на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 25 EUR
Испания 4 мараведи 1845 Ja на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1845 Ja на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 мараведи 1845 Ja на аукционе Pars Coins - August 1, 2023
Продавец Pars Coins
Дата 1 августа 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1845 Ja на аукционе Katz - June 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 4 мараведи 1845 Ja на аукционе Pars Coins - March 26, 2023
Продавец Pars Coins
Дата 26 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Испания 4 мараведи 1845 Ja на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1845 Ja на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1845 Ja на аукционе Pars Coins - June 26, 2022
Продавец Pars Coins
Дата 26 июня 2022
Сохранность XF
Цена
Испания 4 мараведи 1845 Ja на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1845 Ja на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1845 Ja на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1845 Ja на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
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Испания 4 мараведи 1845 Ja на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
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Испания 4 мараведи 1845 Ja на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Испания 4 мараведи 1845 Ja на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2019
Сохранность XF
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Испания 4 мараведи 1845 Ja на аукционе Cayón - October 18, 2019
Продавец Cayón
Дата 18 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1845 Ja на аукционе Cayón - October 18, 2019
Продавец Cayón
Дата 18 октября 2019
Сохранность VF
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Испания 4 мараведи 1845 Ja на аукционе Tauler & Fau - September 24, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1845 Ja на аукционе HERVERA - March 1, 2019
Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1845 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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