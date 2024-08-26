Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1845 года M CL (Испания, Изабелла II)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 реал
- Год 1845
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (55) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1845 года со знаком M CL. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 88233 проданному на аукционе Cayón Subastas за 180 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2021.
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 26 марта 2023
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
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Дата 1 февраля 2023
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Дата 15 ноября 2022
Сохранность XF
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Дата 14 июля 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
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Дата 14 декабря 2021
Сохранность VF
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Дата 14 октября 2021
Сохранность MS64 NGC
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Дата 19 сентября 2021
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Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
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Дата 29 июня 2021
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 апреля 2020
Сохранность VF
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Дата 3 декабря 2019
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2019
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Дата 9 июля 2019
Сохранность VF
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