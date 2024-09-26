Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1845 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Jesús Vico
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 мараведи
- Год 1845
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1845 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 48 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 137 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (8)
- Cayón (4)
- Frühwald (1)
- HERVERA (1)
- Jesús Vico (1)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Soler y Llach (1)
- Tauler & Fau (5)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Jesús Vico
Дата 3 марта 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 апреля 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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