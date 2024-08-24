Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1836 года "Номинал на реверсе" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 8 мараведи
- Год 1836
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (139) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1836 года "Номинал на реверсе". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 338 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 520 EUR. Торги состоялись 16 марта 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (37)
- Cayón (12)
- CNG (1)
- CoinsNB (2)
- Heritage (1)
- Herrero (3)
- HERVERA (25)
- ibercoin (6)
- Jesús Vico (2)
- Münzen Gut-Lynt (1)
- Rio de la Plata (1)
- Silicua Coins (2)
- Soler y Llach (32)
- Spink (1)
- Tauler & Fau (13)
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
123 ... 7
Где продать?
Для продажи 8 мараведи 1836 "Номинал на реверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск