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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1836 года "Номинал на реверсе" (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 8 мараведи 1836 года "Номинал на реверсе" - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 8 мараведи 1836 года "Номинал на реверсе" - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1836
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (139) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1836 года "Номинал на реверсе". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 338 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 520 EUR. Торги состоялись 16 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 8 мараведи 1836 "Номинал на реверсе" на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
216 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Испания 8 мараведи 1836 "Номинал на реверсе" на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
49 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Испания 8 мараведи 1836 "Номинал на реверсе" на аукционе CoinsNB - April 27, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 27 апреля 2024
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1836 "Номинал на реверсе" на аукционе CoinsNB - February 24, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 24 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1836 "Номинал на реверсе" на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1836 "Номинал на реверсе" на аукционе Aureo & Calicó - December 12, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1836 "Номинал на реверсе" на аукционе Heritage - December 10, 2023
Продавец Heritage
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU DETAILS PCGS
Цена
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Испания 8 мараведи 1836 "Номинал на реверсе" на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1836 "Номинал на реверсе" на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
Цена
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Испания 8 мараведи 1836 "Номинал на реверсе" на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1836 "Номинал на реверсе" на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1836 "Номинал на реверсе" на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1836 "Номинал на реверсе" на аукционе Rio de la Plata - August 31, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 31 августа 2022
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1836 "Номинал на реверсе" на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
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Испания 8 мараведи 1836 "Номинал на реверсе" на аукционе Tauler & Fau - January 25, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1836 "Номинал на реверсе" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность AU
Цена
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Испания 8 мараведи 1836 "Номинал на реверсе" на аукционе Tauler & Fau - June 29, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 июня 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1836 "Номинал на реверсе" на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1836 "Номинал на реверсе" на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1836 "Номинал на реверсе" на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1836 "Номинал на реверсе" на аукционе ibercoin - March 30, 2021
Продавец ibercoin
Дата 30 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1836 "Номинал на реверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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