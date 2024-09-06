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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1836 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 мараведи 1836 года - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 мараведи 1836 года - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1836
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1836 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 39 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • VL Nummus (1)
Испания 4 мараведи 1836 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
346 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Испания 4 мараведи 1836 на аукционе Jesús Vico - March 7, 2024
Продавец Jesús Vico
Дата 7 марта 2024
Сохранность VF
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Испания 4 мараведи 1836 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 мараведи 1836 на аукционе Tauler & Fau - April 12, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1836 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1836 на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1836 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 4 мараведи 1836 на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1836 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1836 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 4 мараведи 1836 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 4 мараведи 1836 на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
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Испания 4 мараведи 1836 на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 4 мараведи 1836 на аукционе ibercoin - July 15, 2020
Продавец ibercoin
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1836 на аукционе Tauler & Fau - March 17, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 марта 2020
Сохранность F
Цена
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Испания 4 мараведи 1836 на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 мараведи 1836 на аукционе Tauler & Fau - July 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1836 на аукционе ibercoin - April 3, 2019
Продавец ibercoin
Дата 3 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 4 мараведи 1836 на аукционе VL Nummus - March 24, 2019
Продавец VL Nummus
Дата 24 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1836 на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 4 мараведи 1836 на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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