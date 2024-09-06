Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1836 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 мараведи
- Год 1836
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1836 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 39 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 15 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 марта 2020
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец VL Nummus
Дата 24 марта 2019
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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Где продать?
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