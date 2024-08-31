Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1836 года M CR (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 реала
- Год 1836
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1836 года со знаком M CR. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 458 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 1000 EUR. Торги состоялись 7 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 30 ноября 2021
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность F
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Продавец Soler y Llach
Дата 28 февраля 2019
Сохранность F
Цена
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