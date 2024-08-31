Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1836 года M CR (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 реала 1836 года M CR - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 реала 1836 года M CR - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 реала
  • Год 1836
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (64) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1836 года со знаком M CR. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 458 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 1000 EUR. Торги состоялись 7 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (23)
  • Cayón (6)
  • CNG (1)
  • Herrero (2)
  • HERVERA (8)
  • ibercoin (3)
  • Jesús Vico (1)
  • Monedalia.es (1)
  • Silicua Coins (1)
  • Soler y Llach (9)
  • Tauler & Fau (9)
Испания 4 реала 1836 M CR на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Испания 4 реала 1836 M CR на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
103 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Испания 4 реала 1836 M CR на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1836 M CR на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1836 M CR на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1836 M CR на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1836 M CR на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1836 M CR на аукционе Monedalia.es - November 30, 2021
Продавец Monedalia.es
Дата 30 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1836 M CR на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1836 M CR на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1836 M CR на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1836 M CR на аукционе Tauler & Fau - November 10, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1836 M CR на аукционе Tauler & Fau - September 22, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1836 M CR на аукционе Aureo & Calicó - July 2, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 2 июля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1836 M CR на аукционе Soler y Llach - February 27, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 27 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1836 M CR на аукционе Silicua Coins - February 4, 2020
Продавец Silicua Coins
Дата 4 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
Испания 4 реала 1836 M CR на аукционе Tauler & Fau - July 9, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 июля 2019
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1836 M CR на аукционе HERVERA - March 1, 2019
Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1836 M CR на аукционе Soler y Llach - February 28, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 28 февраля 2019
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 4 реала 1836 M CR на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 4 реала 1836 M CR на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 реала 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Изабеллы II Монеты Испании 1836 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 4 реала Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск