Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1836 года S DR (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 реала
- Год 1836
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1836 года со знаком S DR. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 388 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 440 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность F
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Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 5 июля 2017
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
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Дата 28 апреля 2016
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Продавец Cayón
Дата 30 октября 2015
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Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
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Продавец ibercoin
Дата 20 апреля 2015
Сохранность F
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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