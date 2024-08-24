Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1836 года B PS (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 реала
- Год 1836
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1836 года со знаком B PS. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 340 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Pruvost
Дата 15 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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