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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 реала 1836 года B PS (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 реала 1836 года B PS - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 реала 1836 года B PS - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,896)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 реала
  • Год 1836
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (38) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1836 года со знаком B PS. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 340 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 650 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
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  • Tauler & Fau (6)
Испания 4 реала 1836 B PS на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
475 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Испания 4 реала 1836 B PS на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Испания 4 реала 1836 B PS на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 4 реала 1836 B PS на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Испания 4 реала 1836 B PS на аукционе Pruvost - April 15, 2023
Продавец Pruvost
Дата 15 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1836 B PS на аукционе Aureo & Calicó - April 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1836 B PS на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1836 B PS на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 реала 1836 B PS на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 4 реала 1836 B PS на аукционе Tauler & Fau - November 24, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Испания 4 реала 1836 B PS на аукционе Aureo & Calicó - February 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1836 B PS на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1836 B PS на аукционе ibercoin - June 5, 2019
Продавец ibercoin
Дата 5 июня 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 4 реала 1836 B PS на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность VF
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Испания 4 реала 1836 B PS на аукционе Aureo & Calicó - December 11, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
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Испания 4 реала 1836 B PS на аукционе Tauler & Fau - October 15, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
Сохранность F
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Испания 4 реала 1836 B PS на аукционе Tauler & Fau - May 10, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 10 мая 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1836 B PS на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1836 B PS на аукционе HERVERA - February 22, 2018
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1836 B PS на аукционе Soler y Llach - February 21, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 реала 1836 B PS на аукционе Tauler & Fau - May 17, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 реала 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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