Испания Период: 1746-1939 1746-1939
80 реалов 1836 года M CR (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 21 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 80 реалов
- Год 1836
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (72) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1836 года со знаком M CR. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 310 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1200 EUR. Торги состоялись 23 января 2020.
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Дата 30 марта 2024
Сохранность XF
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Дата 28 февраля 2024
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Дата 18 января 2024
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Дата 24 октября 2023
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность VF
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Дата 17 октября 2022
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Дата 6 июля 2022
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Дата 21 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
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Дата 15 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
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Дата 17 сентября 2020
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Дата 12 марта 2020
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность AU
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 12 ноября 2019
Сохранность XF
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Дата 24 сентября 2019
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Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
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