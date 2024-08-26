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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

8 мараведи 1836 года J "Номинал на реверсе" (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 8 мараведи 1836 года J "Номинал на реверсе" - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 8 мараведи 1836 года J "Номинал на реверсе" - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 10 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 8 мараведи
  • Год 1836
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1836 года "Номинал на реверсе" со знаком J. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 850 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (6)
Испания 8 мараведи 1836 J "Номинал на реверсе" на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
810 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Испания 8 мараведи 1836 J "Номинал на реверсе" на аукционе Rio de la Plata - March 15, 2024
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 марта 2024
Сохранность XF
Цена
70 $
Цена в валюте аукциона 70 USD
Испания 8 мараведи 1836 J "Номинал на реверсе" на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1836 J "Номинал на реверсе" на аукционе Stephen Album - January 21, 2024
Продавец Stephen Album
Дата 21 января 2024
Сохранность AU
Цена
Испания 8 мараведи 1836 J "Номинал на реверсе" на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1836 J "Номинал на реверсе" на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1836 J "Номинал на реверсе" на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1836 J "Номинал на реверсе" на аукционе Münzen Gut-Lynt - November 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1836 J "Номинал на реверсе" на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1836 J "Номинал на реверсе" на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1836 J "Номинал на реверсе" на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1836 J "Номинал на реверсе" на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1836 J "Номинал на реверсе" на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность F
Цена
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Испания 8 мараведи 1836 J "Номинал на реверсе" на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1836 J "Номинал на реверсе" на аукционе Aureo & Calicó - December 17, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Испания 8 мараведи 1836 J "Номинал на реверсе" на аукционе Aureo & Calicó - April 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1836 J "Номинал на реверсе" на аукционе Tauler & Fau - February 6, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1836 J "Номинал на реверсе" на аукционе Aureo & Calicó - July 5, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 5 июля 2018
Сохранность VF
Цена
Испания 8 мараведи 1836 J "Номинал на реверсе" на аукционе Tauler & Fau - February 20, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 8 мараведи 1836 J "Номинал на реверсе" на аукционе Soler y Llach - October 26, 2017
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 8 мараведи 1836 J "Номинал на реверсе" на аукционе HERVERA - October 26, 2017
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 8 мараведи 1836 "Номинал на реверсе" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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