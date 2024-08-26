Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1836 года J "Номинал на реверсе" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 8 мараведи
- Год 1836
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (49) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1836 года "Номинал на реверсе" со знаком J. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 293 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 850 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2021
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 декабря 2020
Сохранность MS65 BN PCGS
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 апреля 2019
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 февраля 2018
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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