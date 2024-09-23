Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1836 года DG (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 мараведи
- Год 1836
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1836 года со знаком DG. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1600 проданному на аукционе Cayón Subastas за 4000 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.
Сохранность
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- Cayón (2)
- Herrero (1)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
1964 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
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