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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1836 года DG (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 мараведи 1836 года DG - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 мараведи 1836 года DG - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1836
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1836 года со знаком DG. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1600 проданному на аукционе Cayón Subastas за 4000 EUR. Торги состоялись 15 сентября 2011.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (3)
  • Cayón (2)
  • Herrero (1)
Испания 4 мараведи 1836 DG на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
3329 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Испания 4 мараведи 1836 DG на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
1964 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Испания 4 мараведи 1836 DG на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Испания 4 мараведи 1836 DG на аукционе Herrero - May 7, 2015
Продавец Herrero
Дата 7 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
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Испания 4 мараведи 1836 DG на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Испания 4 мараведи 1836 DG на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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