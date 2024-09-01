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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1836 года M DG (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 2 реала 1836 года M DG - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 2 реала 1836 года M DG - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 реала
  • Год 1836
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1836 года со знаком M DG. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 295 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2100 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (7)
  • Cayón (3)
  • Herrero (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 2 реала 1836 M DG на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность AU
Цена
762 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Испания 2 реала 1836 M DG на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
1783 $
Цена в валюте аукциона 1500 EUR
Испания 2 реала 1836 M DG на аукционе Soler y Llach - February 25, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Испания 2 реала 1836 M DG на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 реала 1836 M DG на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 реала 1836 M DG на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 реала 1836 M DG на аукционе Tauler & Fau - May 17, 2017
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 реала 1836 M DG на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 реала 1836 M DG на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 реала 1836 M DG на аукционе Cayón - October 30, 2015
Продавец Cayón
Дата 30 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1836 M DG на аукционе Herrero - May 7, 2015
Продавец Herrero
Дата 7 мая 2015
Сохранность UNC
Цена
Испания 2 реала 1836 M DG на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность UNC
Цена
Испания 2 реала 1836 M DG на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 реала 1836 M DG на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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