Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1836 года Ja (Испания, Изабелла II)
Фотография: MARTÍ HERVERA S.L
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 24 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 мараведи
- Год 1836
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1836 года со знаком Ja. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 3334 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 45 EUR. Торги состоялись 20 декабря 2011.
Сохранность
- Все фирмы
- HERVERA (2)
- Soler y Llach (2)
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