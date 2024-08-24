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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1836 года Ja (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 мараведи 1836 года Ja - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 мараведи 1836 года Ja - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: MARTÍ HERVERA S.L

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1836
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Джубия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1836 года со знаком Ja. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 3334 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 45 EUR. Торги состоялись 20 декабря 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • HERVERA (2)
  • Soler y Llach (2)
Испания 4 мараведи 1836 Ja на аукционе HERVERA - December 20, 2011
Продавец HERVERA
Дата 20 декабря 2011
Сохранность F
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 45 EUR
Испания 4 мараведи 1836 Ja на аукционе Soler y Llach - December 19, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 19 декабря 2011
Сохранность F
Цена
Испания 4 мараведи 1836 Ja на аукционе HERVERA - May 3, 2011
Продавец HERVERA
Дата 3 мая 2011
Сохранность F
Цена
Испания 4 мараведи 1836 Ja на аукционе Soler y Llach - May 2, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 2 мая 2011
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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