Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 песета 1836 года B PS (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,500)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,0965 oz) 3 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 песета
- Год 1836
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (191)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1836 года со знаком B PS. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 416 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1100 EUR. Торги состоялись 10 марта 2016.
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