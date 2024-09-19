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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1 песета 1836 года B PS (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 1 песета 1836 года B PS - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1 песета 1836 года B PS - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,500)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,0965 oz) 3 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1 песета
  • Год 1836
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (191)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 песета 1836 года со знаком B PS. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 416 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1100 EUR. Торги состоялись 10 марта 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1 песета 1836 B PS на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
448 $
Цена в валюте аукциона 415 EUR
Испания 1 песета 1836 B PS на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
454 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Испания 1 песета 1836 B PS на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1836 B PS на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1836 B PS на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1836 B PS на аукционе CoinsNB - April 13, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 13 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1836 B PS на аукционе ibercoin - March 21, 2024
Продавец ibercoin
Дата 21 марта 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1836 B PS на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1836 B PS на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1836 B PS на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1836 B PS на аукционе Casa de Subastas de Madrid - October 20, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 20 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1836 B PS на аукционе Casa de Subastas de Madrid - October 20, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 20 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1836 B PS на аукционе Aureo & Calicó - October 19, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1836 B PS на аукционе Tauler & Fau - June 7, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 7 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1836 B PS на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1836 B PS на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 21, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 21 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
Испания 1 песета 1836 B PS на аукционе Casa de Subastas de Madrid - April 21, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 21 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1836 B PS на аукционе Jesús Vico - April 18, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1836 B PS на аукционе Aureo & Calicó - March 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1 песета 1836 B PS на аукционе Aureo & Calicó - February 15, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1 песета 1836 B PS на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 песета 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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