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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Серебряные монеты 1 песета Изабеллы II - Испания

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1 песета 1836-1837

Год Знак Описание Продажи Продажи
1836 B PS 0 1911837 B PS 1 308
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