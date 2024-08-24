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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

2 реала 1836 года S DR (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 2 реала 1836 года S DR - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 2 реала 1836 года S DR - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,812)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 2 реала
  • Год 1836
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1836 года со знаком S DR. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 375 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 520 EUR. Торги состоялись 16 марта 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 2 реала 1836 S DR на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Испания 2 реала 1836 S DR на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Испания 2 реала 1836 S DR на аукционе Tauler & Fau - February 1, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1836 S DR на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1836 S DR на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1836 S DR на аукционе Numismática Leilões - October 21, 2019
Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
Сохранность F
Цена
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Испания 2 реала 1836 S DR на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1836 S DR на аукционе HERVERA - December 18, 2018
Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Испания 2 реала 1836 S DR на аукционе Soler y Llach - December 17, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 реала 1836 S DR на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1836 S DR на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1836 S DR на аукционе WAG - June 5, 2016
Продавец WAG
Дата 5 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1836 S DR на аукционе Heritage - May 12, 2016
Испания 2 реала 1836 S DR на аукционе Heritage - May 12, 2016
Продавец Heritage
Дата 12 мая 2016
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Испания 2 реала 1836 S DR на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 реала 1836 S DR на аукционе Aureo & Calicó - March 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1836 S DR на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1836 S DR на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1836 S DR на аукционе ibercoin - June 26, 2013
Продавец ibercoin
Дата 26 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Испания 2 реала 1836 S DR на аукционе Herrero - May 8, 2013
Продавец Herrero
Дата 8 мая 2013
Сохранность VF
Цена
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Испания 2 реала 1836 S DR на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Испания 2 реала 1836 S DR на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 реала 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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