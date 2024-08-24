Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1836 года S DR (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
- Диаметр 18 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 реала
- Год 1836
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (25) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1836 года со знаком S DR. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 375 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 520 EUR. Торги состоялись 16 марта 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
207 $
Цена в валюте аукциона 190 EUR
Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numismática Leilões
Дата 21 октября 2019
Сохранность F
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 декабря 2018
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 12 мая 2016
Сохранность VF35 NGC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 марта 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 26 июня 2013
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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