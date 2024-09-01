Испания Период: 1746-1939 1746-1939
3 куарто 1836 года "Каталония" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 8 гр
- Диаметр 26 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 3 куарто
- Год 1836
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (34)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 3 куарто 1836 года "Каталония". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1260 проданному на аукционе Nomisma Spa за 550 EUR. Торги состоялись 24 марта 2019.
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Дата 25 апреля 2023
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Дата 19 сентября 2019
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Дата 24 марта 2019
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Дата 28 февраля 2019
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