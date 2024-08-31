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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

80 реалов 1836 года B PS (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 80 реалов 1836 года B PS - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 80 реалов 1836 года B PS - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 80 реалов
  • Год 1836
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1836 года со знаком B PS. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 32837 проданному на аукционе Heritage Auctions за 4812 USD. Торги состоялись 6 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 80 реалов 1836 B PS на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
2592 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Испания 80 реалов 1836 B PS на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
810 $
Цена в валюте аукциона 750 EUR
Испания 80 реалов 1836 B PS на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1836 B PS на аукционе Heritage - May 7, 2022
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2022
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Испания 80 реалов 1836 B PS на аукционе ibercoin - December 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1836 B PS на аукционе Heritage - May 7, 2021
Испания 80 реалов 1836 B PS на аукционе Heritage - May 7, 2021
Продавец Heritage
Дата 7 мая 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Испания 80 реалов 1836 B PS на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 80 реалов 1836 B PS на аукционе Soler y Llach - February 25, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 25 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1836 B PS на аукционе Aureo & Calicó - October 22, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1836 B PS на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1836 B PS на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность XF
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Испания 80 реалов 1836 B PS на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
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Испания 80 реалов 1836 B PS на аукционе HERVERA - July 12, 2018
Продавец HERVERA
Дата 12 июля 2018
Сохранность UNC
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Испания 80 реалов 1836 B PS на аукционе Soler y Llach - July 11, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 11 июля 2018
Сохранность AU
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Испания 80 реалов 1836 B PS на аукционе HERVERA - February 22, 2018
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1836 B PS на аукционе Soler y Llach - February 21, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1836 B PS на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1836 B PS на аукционе Cayón - February 2, 2017
Продавец Cayón
Дата 2 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1836 B PS на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1836 B PS на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1836 B PS на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 80 реалов 1836 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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