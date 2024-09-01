Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1863 года "Тип 1855-1864". Семиконечные звёзды (Испания, Изабелла II)
Разновидность: Семиконечные звёзды
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 26 гр
- Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 20 реалов
- Год 1863
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Севилья
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1863 года. Семиконечные звёзды. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 445 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 1100 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2016.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
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Дата 18 января 2024
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Дата 11 июля 2023
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Дата 1 февраля 2023
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Дата 16 июня 2022
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Дата 28 октября 2021
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Дата 2 июня 2021
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Дата 24 сентября 2019
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Дата 10 ноября 2016
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Дата 19 октября 2016
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Дата 28 апреля 2016
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Где продать?
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