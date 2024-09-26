Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 реалов 1837 года M CR (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 20 реалов 1837 года M CR - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 20 реалов 1837 года M CR - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 26 гр
  • Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Шнуровидный
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 20 реалов
  • Год 1837
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1837 года со знаком M CR. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 568 проданному на аукционе Numisor за 3600 CHF. Торги состоялись 17 октября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (22)
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • Cayón (13)
  • cgb.fr (1)
  • CNG (1)
  • Herrero (3)
  • HERVERA (13)
  • Höhn (1)
  • ibercoin (5)
  • Jesús Vico (2)
  • Numisor (1)
  • Soler y Llach (18)
  • Stephen Album (1)
  • Tauler & Fau (6)
Испания 20 реалов 1837 M CR на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность VF
Цена
497 $
Цена в валюте аукциона 460 EUR
Испания 20 реалов 1837 M CR на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
3024 $
Цена в валюте аукциона 2800 EUR
Испания 20 реалов 1837 M CR на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1837 M CR на аукционе Tauler & Fau - February 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1837 M CR на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1837 M CR на аукционе cgb.fr - October 24, 2023
Продавец cgb.fr
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1837 M CR на аукционе Stephen Album - July 11, 2023
Продавец Stephen Album
Дата 11 июля 2023
Сохранность AU
Цена
Испания 20 реалов 1837 M CR на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 24, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 24 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1837 M CR на аукционе Cayón - December 22, 2022
Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1837 M CR на аукционе ibercoin - November 29, 2022
Продавец ibercoin
Дата 29 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1837 M CR на аукционе Soler y Llach - June 16, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 16 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1837 M CR на аукционе Soler y Llach - October 28, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 28 октября 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 20 реалов 1837 M CR на аукционе Jesús Vico - May 31, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 31 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Испания 20 реалов 1837 M CR на аукционе Tauler & Fau - April 20, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1837 M CR на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1837 M CR на аукционе Tauler & Fau - March 9, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 9 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1837 M CR на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1837 M CR на аукционе Aureo & Calicó - December 15, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1837 M CR на аукционе Numisor - October 17, 2020
Продавец Numisor
Дата 17 октября 2020
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1837 M CR на аукционе Tauler & Fau - January 14, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 14 января 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 20 реалов 1837 M CR на аукционе Cayón - February 20, 2019
Продавец Cayón
Дата 20 февраля 2019
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 20 реалов 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Изабеллы II Монеты Испании 1837 года Все испанские монеты испанские серебряные монеты испанские монеты номиналом 20 реалов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск