Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1837 года M CR (Испания, Изабелла II)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 26 гр
- Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 20 реалов
- Год 1837
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (88)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1837 года со знаком M CR. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 568 проданному на аукционе Numisor за 3600 CHF. Торги состоялись 17 октября 2020.
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Дата 10 мая 2024
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Дата 28 февраля 2024
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Дата 18 января 2024
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Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 24 февраля 2023
Сохранность XF
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Дата 22 декабря 2022
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Дата 29 ноября 2022
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Дата 16 июня 2022
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Дата 20 апреля 2021
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Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
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Сохранность XF
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Дата 16 декабря 2020
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Дата 15 декабря 2020
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Дата 14 января 2020
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