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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 реалов 1850 года M DG (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 20 реалов 1850 года M DG - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 20 реалов 1850 года M DG - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 26 гр
  • Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 20 реалов
  • Год 1850
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1850 года со знаком M DG. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 404 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 32000 EUR. Торги состоялись 7 марта 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Cayón (1)
Испания 20 реалов 1850 M DG на аукционе Auction World - January 16, 2022
Продавец Auction World
Дата 16 января 2022
Сохранность PF61 NGC
Цена
Испания 20 реалов 1850 M DG на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
24965 $
Цена в валюте аукциона 21000 EUR
Испания 20 реалов 1850 M DG на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
26018 $
Цена в валюте аукциона 23000 EUR
Испания 20 реалов 1850 M DG на аукционе Aureo & Calicó - March 7, 2012
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 марта 2012
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 реалов 1850 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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