Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1847 года M DG (Испания, Изабелла II)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 26 гр
- Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 20 реалов
- Год 1847
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1847 года со знаком M DG. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 432 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 34000 EUR. Торги состоялись 12 марта 2020.
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