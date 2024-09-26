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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

20 реалов 1847 года M DG (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 20 реалов 1847 года M DG - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 20 реалов 1847 года M DG - цена серебряной монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Cayón Subastas

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,900)
  • Вес 26 гр
  • Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 20 реалов
  • Год 1847
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1847 года со знаком M DG. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 432 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 34000 EUR. Торги состоялись 12 марта 2020.

Сохранность
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Испания 20 реалов 1847 M DG на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
36853 $
Цена в валюте аукциона 31000 EUR
Испания 20 реалов 1847 M DG на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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