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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1847 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
80 реалов 1847 B PS
Средняя цена 410 $
Продажи
0 110
Аверс
Реверс
80 реалов 1847 M CL
Средняя цена 370 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
80 реалов 1847 S RD
Средняя цена 490 $
Продажи
0 61

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 реалов 1847 M DG
Средняя цена 38000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
4 реала 1847 B PS
Средняя цена 210 $
Продажи
0 17
Аверс
Реверс
2 реала 1847 M CL
Средняя цена 120 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
1 реал 1847 M CL
Средняя цена 70 $
Продажи
0 114

Медные монеты

Аверс
Реверс
8 мараведи 1847 Ja Номинал на аверсе
Средняя цена 75 $
Продажи
0 79
Аверс
Реверс
8 мараведи 1847 Номинал на аверсе
Средняя цена 95 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
4 мараведи 1847 Ja
Средняя цена 60 $
Продажи
0 330
Аверс
Реверс
4 мараведи 1847
Средняя цена 80 $
Продажи
0 57
Аверс
Реверс
2 мараведи 1847
Средняя цена 50 $
Продажи
0 91
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