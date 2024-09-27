Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

80 реалов 1847 года S RD (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 80 реалов 1847 года S RD - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 80 реалов 1847 года S RD - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 80 реалов
  • Год 1847
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (61) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1847 года со знаком S RD. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 884 проданному на аукционе Numisbalt за 900 EUR. Торги состоялись 12 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (27)
  • Cayón (6)
  • CoinsNB (1)
  • Heritage (2)
  • HERVERA (7)
  • Monedalia.es (2)
  • Numisbalt (1)
  • Silicua Coins (1)
  • Soler y Llach (7)
  • Stack's (1)
  • Tauler & Fau (5)
  • UBS (1)
Испания 80 реалов 1847 S RD на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
422 $
Цена в валюте аукциона 391 EUR
Испания 80 реалов 1847 S RD на аукционе Numisbalt - May 12, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 12 мая 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
971 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Испания 80 реалов 1847 S RD на аукционе CoinsNB - March 30, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 30 марта 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1847 S RD на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Испания 80 реалов 1847 S RD на аукционе Monedalia.es - March 21, 2024
Продавец Monedalia.es
Дата 21 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1847 S RD на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1847 S RD на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1847 S RD на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1847 S RD на аукционе Heritage - January 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 января 2023
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1847 S RD на аукционе Silicua Coins - December 17, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 17 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1847 S RD на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1847 S RD на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1847 S RD на аукционе Heritage - December 9, 2021
Продавец Heritage
Дата 9 декабря 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1847 S RD на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1847 S RD на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1847 S RD на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1847 S RD на аукционе Tauler & Fau - September 22, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1847 S RD на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2020
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1847 S RD на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1847 S RD на аукционе HERVERA - October 24, 2019
Продавец HERVERA
Дата 24 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1847 S RD на аукционе Soler y Llach - October 23, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 23 октября 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1847 S RD на аукционе Tauler & Fau - June 18, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 июня 2019
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 80 реалов 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Изабеллы II Монеты Испании 1847 года Все испанские монеты испанские золотые монеты испанские монеты номиналом 80 реалов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Категория
Год
Поиск