Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1847 года Ja "Номинал на аверсе" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 8 мараведи
- Год 1847
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (79) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1847 года "Номинал на аверсе" со знаком Ja. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 726 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 185 EUR. Торги состоялись 22 февраля 2011.
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Сохранность (слабы)
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Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
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Дата 25 апреля 2023
Сохранность MS63 BN NGC
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Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
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Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
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Дата 17 октября 2022
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Дата 16 июня 2022
Сохранность XF
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Дата 23 марта 2022
Сохранность XF
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Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
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Дата 18 января 2022
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Дата 15 декабря 2021
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Дата 16 марта 2021
Сохранность VF
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Дата 2 февраля 2021
Сохранность XF
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Дата 2 февраля 2021
Сохранность XF
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Дата 29 января 2021
Сохранность UNC
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность UNC
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