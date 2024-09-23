Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 реала 1847 года M CL (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0783 oz) 2,436 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 реала
- Год 1847
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 реала 1847 года со знаком M CL. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 72312 проданному на аукционе Stack's Bowers за 400 USD. Торги состоялись 14 октября 2021.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
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Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 14 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 сентября 2020
Сохранность VF
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 15 октября 2018
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Дата 21 сентября 2017
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Продавец Soler y Llach
Дата 3 мая 2017
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность XF
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Где продать?
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