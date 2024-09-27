Испания Период: 1746-1939 1746-1939
80 реалов 1847 года M CL (Испания, Изабелла II)
Фотография: Tauler & Fau Subastas
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 80 реалов
- Год 1847
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1847 года со знаком M CL. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 814 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 760 EUR. Торги состоялись 25 октября 2011.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
435 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2020
Сохранность AU
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
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Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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