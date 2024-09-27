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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

80 реалов 1847 года M CL (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 80 реалов 1847 года M CL - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 80 реалов 1847 года M CL - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Tauler & Fau Subastas

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 80 реалов
  • Год 1847
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (43) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1847 года со знаком M CL. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 814 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 760 EUR. Торги состоялись 25 октября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (3)
Испания 80 реалов 1847 M CL на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
475 $
Цена в валюте аукциона 440 EUR
Испания 80 реалов 1847 M CL на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
435 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Испания 80 реалов 1847 M CL на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1847 M CL на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 80 реалов 1847 M CL на аукционе Spink - December 13, 2022
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2022
Сохранность F
Цена
Испания 80 реалов 1847 M CL на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1847 M CL на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1847 M CL на аукционе Soler y Llach - December 14, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 14 декабря 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1847 M CL на аукционе Tauler & Fau - May 12, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 12 мая 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1847 M CL на аукционе Tauler & Fau - February 18, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 18 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1847 M CL на аукционе Tauler & Fau - February 5, 2020
Продавец Tauler & Fau
Дата 5 февраля 2020
Сохранность AU
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Испания 80 реалов 1847 M CL на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
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Испания 80 реалов 1847 M CL на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 80 реалов 1847 M CL на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Испания 80 реалов 1847 M CL на аукционе Russiancoin - June 27, 2019
Продавец Russiancoin
Дата 27 июня 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 80 реалов 1847 M CL на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 80 реалов 1847 M CL на аукционе Aureo & Calicó - April 25, 2018
Продавец Aureo & Calicó
Дата 25 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1847 M CL на аукционе Aureo & Calicó - May 24, 2017
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 мая 2017
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1847 M CL на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2016
Сохранность XF
Цена
Испания 80 реалов 1847 M CL на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1847 M CL на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 80 реалов 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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