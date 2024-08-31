Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1847 года M CL (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 реал
- Год 1847
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (114)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1847 года со знаком M CL. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 928 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 250 USD. Торги состоялись 1 августа 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 26 августа 2022
Сохранность MS64 NN Coins
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 6 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 27 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 24 февраля 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 января 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 16 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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