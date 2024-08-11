Испания Период: 1746-1939 1746-1939
8 мараведи 1847 года "Номинал на аверсе" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 10 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 8 мараведи
- Год 1847
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 8 мараведи 1847 года "Номинал на аверсе". Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 90 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 360 EUR. Торги состоялись 27 апреля 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность AU
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU55 BN NGC
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Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность VF
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
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Дата 18 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Дата 20 января 2021
Сохранность VF
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Продавец Jesús Vico
Дата 16 июля 2020
Сохранность XF
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Дата 18 октября 2019
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 6 февраля 2019
Сохранность XF
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Дата 16 ноября 2017
Сохранность VF
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Дата 10 ноября 2016
Сохранность VF
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Дата 19 октября 2016
Сохранность AU
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Где продать?
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