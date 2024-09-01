Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 реала 1847 года B PS (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,896)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1728 oz) 5,376 гр
- Диаметр 23 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 реала
- Год 1847
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 реала 1847 года со знаком B PS. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 700 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 410 EUR. Торги состоялись 5 июля 2011.
Сохранность
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 мая 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 11 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 18 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 17 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 декабря 2010
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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