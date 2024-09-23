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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

80 реалов 1847 года B PS (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 80 реалов 1847 года B PS - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 80 реалов 1847 года B PS - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 80 реалов
  • Год 1847
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (110) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1847 года со знаком B PS. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 544 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 1200 EUR. Торги состоялись 26 апреля 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 80 реалов 1847 B PS на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
454 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Испания 80 реалов 1847 B PS на аукционе Soler y Llach - May 10, 2024
Продавец Soler y Llach
Дата 10 мая 2024
Сохранность XF
Цена
442 $
Цена в валюте аукциона 410 EUR
Испания 80 реалов 1847 B PS на аукционе Oslo Myntgalleri - May 5, 2024
Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1847 B PS на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1847 B PS на аукционе CoinsNB - February 18, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 80 реалов 1847 B PS на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1847 B PS на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
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Испания 80 реалов 1847 B PS на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1847 B PS на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 80 реалов 1847 B PS на аукционе Rio de la Plata - September 15, 2023
Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 80 реалов 1847 B PS на аукционе Jesús Vico - June 8, 2023
Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Испания 80 реалов 1847 B PS на аукционе Soler y Llach - April 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
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Испания 80 реалов 1847 B PS на аукционе Aureo & Calicó - December 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Испания 80 реалов 1847 B PS на аукционе Silicua Coins - July 29, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 29 июля 2022
Сохранность XF
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Испания 80 реалов 1847 B PS на аукционе Silicua Coins - May 27, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 27 мая 2022
Сохранность UNC
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Испания 80 реалов 1847 B PS на аукционе Aureo & Calicó - April 26, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 80 реалов 1847 B PS на аукционе Heritage - February 3, 2022
Продавец Heritage
Дата 3 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Испания 80 реалов 1847 B PS на аукционе ibercoin - December 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 80 реалов 1847 B PS на аукционе ibercoin - December 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 80 реалов 1847 B PS на аукционе Heritage - December 9, 2021
Продавец Heritage
Дата 9 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Испания 80 реалов 1847 B PS на аукционе Tauler & Fau - June 22, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 22 июня 2021
Сохранность VF
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Где продать?

Для продажи 80 реалов 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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