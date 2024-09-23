Испания Период: 1746-1939 1746-1939
80 реалов 1847 года B PS (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 80 реалов
- Год 1847
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (110) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1847 года со знаком B PS. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 544 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 1200 EUR. Торги состоялись 26 апреля 2023.
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Продавец Oslo Myntgalleri
Дата 5 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
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Продавец CoinsNB
Дата 18 февраля 2024
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
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Продавец Rio de la Plata
Дата 15 сентября 2023
Сохранность AU
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Продавец Jesús Vico
Дата 8 июня 2023
Сохранность AU
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 апреля 2023
Сохранность AU
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Silicua Coins
Дата 29 июля 2022
Сохранность XF
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Дата 27 мая 2022
Сохранность UNC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 26 апреля 2022
Сохранность VF
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Продавец Heritage
Дата 3 февраля 2022
Сохранность AU58 NGC
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Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
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Дата 21 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
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Продавец Heritage
Дата 9 декабря 2021
Сохранность MS62 NGC
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