Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1847 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 мараведи
- Год 1847
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (91)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1847 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 952 проданному на аукционе Tauler & Fau Subastas за 160 EUR. Торги состоялись 27 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность MS61 BN NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 31 октября 2023
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU58 BN NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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