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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

4 мараведи 1847 года (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 4 мараведи 1847 года - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 4 мараведи 1847 года - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 4 мараведи
  • Год 1847
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Сеговия
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1847 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 804 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 280 EUR. Торги состоялись 6 мая 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Tauler & Fau (8)
  • Teutoburger (1)
Испания 4 мараведи 1847 на аукционе CoinsNB - July 20, 2024
Продавец CoinsNB
Дата 20 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
44 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR
Испания 4 мараведи 1847 на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность AU
Цена
173 $
Цена в валюте аукциона 160 EUR
Испания 4 мараведи 1847 на аукционе Tauler & Fau - May 28, 2024
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1847 на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1847 на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1847 на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1847 на аукционе Numisor - April 25, 2023
Продавец Numisor
Дата 25 апреля 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Испания 4 мараведи 1847 на аукционе Tauler & Fau - April 25, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1847 на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1847 на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1847 на аукционе Tauler & Fau - September 20, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 4 мараведи 1847 на аукционе Silicua Coins - June 24, 2022
Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Испания 4 мараведи 1847 на аукционе Rio de la Plata - March 19, 2022
Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
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Испания 4 мараведи 1847 на аукционе Jesús Vico - December 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1847 на аукционе Soler y Llach - May 6, 2021
Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1847 на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 4 мараведи 1847 на аукционе Tauler & Fau - February 2, 2021
Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1847 на аукционе Cayón - January 29, 2021
Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1847 на аукционе Aureo & Calicó - January 20, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Испания 4 мараведи 1847 на аукционе Soler y Llach - December 14, 2020
Продавец Soler y Llach
Дата 14 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
Испания 4 мараведи 1847 на аукционе Aureo & Calicó - October 20, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 мараведи 1847 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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