Испания Период: 1746-1939 1746-1939
4 мараведи 1847 года (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 4 мараведи
- Год 1847
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Сеговия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (57) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 4 мараведи 1847 года. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 804 проданному на аукционе Soler y Llach S.L. за 280 EUR. Торги состоялись 6 мая 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность XF
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Numisor
Дата 25 апреля 2023
Сохранность MS65 BN NGC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 25 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 20 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Silicua Coins
Дата 24 июня 2022
Сохранность MS65 RB NGC
Цена
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Продавец Rio de la Plata
Дата 19 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Soler y Llach
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 2 февраля 2021
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 29 января 2021
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 20 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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