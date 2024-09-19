Испания Период: 1746-1939 1746-1939
20 реалов 1848 года M CL (Испания, Изабелла II)
Фотография: Cayón Subastas
Техническая информация
- Металл Серебро (0,900)
- Вес 26 гр
- Чистого серебра (0,7523 oz) 23,4 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Шнуровидный
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 20 реалов
- Год 1848
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (102)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 20 реалов 1848 года со знаком M CL. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 34287 проданному на аукционе Stack's Bowers за 4600 USD. Торги состоялись 26 августа 2022.
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Дата 10 мая 2024
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