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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

Монеты Испании 1848 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
80 реалов 1848 B PS
Средняя цена 480 $
Продажи
0 70
Аверс
Реверс
80 реалов 1848 M CL
Средняя цена 410 $
Продажи
0 39
Аверс
Реверс
80 реалов 1848 S RD
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 17

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
20 реалов 1848 M CL
Средняя цена 820 $
Продажи
0 102
Аверс
Реверс
4 реала 1848 M CL
Средняя цена 140 $
Продажи
0 140
Аверс
Реверс
4 реала 1848 M DG
Средняя цена 9900 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
4 реала 1848 M DG
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 реала 1848 M CL
Средняя цена 85 $
Продажи
0 24
Аверс
Реверс
1 реал 1848 M CL
Средняя цена 140 $
Продажи
0 143

Медные монеты

Аверс
Реверс
1/2 реала 1848 С венком
Средняя цена 1800 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
1/2 реала 1848 DG Без венка
Средняя цена 1700 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1/2 реала 1848 M Без венка
Средняя цена 140 $
Продажи
0 132
Аверс
Реверс
8 мараведи 1848 Ja Номинал на аверсе
Средняя цена 35 $
Продажи
1 69
Аверс
Реверс
8 мараведи 1848 Номинал на аверсе
Средняя цена 100 $
Продажи
0 26
Аверс
Реверс
4 мараведи 1848 Ja
Средняя цена 85 $
Продажи
0 19
Аверс
Реверс
4 мараведи 1848
Средняя цена 70 $
Продажи
0 43
Аверс
Реверс
2 мараведи 1848 Ja
Средняя цена 90 $
Продажи
0 51
Аверс
Реверс
2 мараведи 1848
Средняя цена 40 $
Продажи
0 110
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