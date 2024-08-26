Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1 реал 1848 года M CL (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Серебро (0,812)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0392 oz) 1,218 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1 реал
- Год 1848
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (143)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1 реал 1848 года со знаком M CL. Это серебряная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 21527 проданному на аукционе Heritage Auctions за 408 USD. Торги состоялись 17 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 мая 2024
Сохранность MS64 PCGS
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Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 19 апреля 2024
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 18 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность AU58 NGC
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Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
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Продавец Stack's
Дата 14 сентября 2023
Сохранность MS64 PCGS
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Продавец ibercoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 22 мая 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 марта 2023
Сохранность AU
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Продавец Tauler & Fau
Дата 1 февраля 2023
Сохранность XF
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Продавец Cayón
Дата 22 декабря 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность F
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Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
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Где продать?
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