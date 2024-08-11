Испания Период: 1746-1939 1746-1939
2 мараведи 1848 года Ja (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,5 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 2 мараведи
- Год 1848
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Джубия
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (51) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 2 мараведи 1848 года со знаком Ja. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 718 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 360 EUR. Торги состоялись 18 декабря 2012.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
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Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
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Дата 23 марта 2022
Сохранность XF
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Дата 13 декабря 2021
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Дата 29 января 2021
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Дата 20 января 2021
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Дата 17 декабря 2020
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Дата 15 декабря 2020
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Дата 15 октября 2018
Сохранность F
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Дата 12 апреля 2018
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