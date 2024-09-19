Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1848 года M "Без венка" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1/2 реала
- Год 1848
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (132) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1848 года "Без венка" со знаком M. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 313 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3400 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
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Дата 18 января 2024
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Дата 4 декабря 2023
Сохранность MS64 NN Coins
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Дата 29 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
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Дата 27 октября 2023
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Дата 24 октября 2023
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Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
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Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
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Дата 18 апреля 2023
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Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
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Дата 15 ноября 2022
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Дата 26 октября 2022
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Дата 17 октября 2022
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Дата 30 мая 2022
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