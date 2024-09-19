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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1848 года M "Без венка" (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 1/2 реала 1848 года M "Без венка" - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1/2 реала 1848 года M "Без венка" - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1848
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (132) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1848 года "Без венка" со знаком M. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 313 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 3400 EUR. Торги состоялись 17 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Испания 1/2 реала 1848 M "Без венка" на аукционе ibercoin - July 10, 2024
Продавец ibercoin
Дата 10 июля 2024
Сохранность XF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Испания 1/2 реала 1848 M "Без венка" на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
346 $
Цена в валюте аукциона 320 EUR
Испания 1/2 реала 1848 M "Без венка" на аукционе Aureo & Calicó - March 14, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 14 марта 2024
Сохранность AU
Цена
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Испания 1/2 реала 1848 M "Без венка" на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1848 M "Без венка" на аукционе ibercoin - December 4, 2023
Продавец ibercoin
Дата 4 декабря 2023
Сохранность MS64 NN Coins
Цена
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Испания 1/2 реала 1848 M "Без венка" на аукционе Tauler & Fau - November 29, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 ноября 2023
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
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Испания 1/2 реала 1848 M "Без венка" на аукционе Soler y Llach - October 27, 2023
Продавец Soler y Llach
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1848 M "Без венка" на аукционе Tauler & Fau - October 24, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 24 октября 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1848 M "Без венка" на аукционе Casa de Subastas de Madrid - July 7, 2023
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 7 июля 2023
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1848 M "Без венка" на аукционе Tauler & Fau - July 4, 2023
Продавец Tauler & Fau
Дата 4 июля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1848 M "Без венка" на аукционе Aureo & Calicó - April 18, 2023
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1848 M "Без венка" на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1848 M "Без венка" на аукционе Monedalia.es - March 1, 2023
Продавец Monedalia.es
Дата 1 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Испания 1/2 реала 1848 M "Без венка" на аукционе Aureo & Calicó - November 15, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 15 ноября 2022
Сохранность VF
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Испания 1/2 реала 1848 M "Без венка" на аукционе Soler y Llach - October 26, 2022
Продавец Soler y Llach
Дата 26 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1848 M "Без венка" на аукционе Aureo & Calicó - October 18, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1848 M "Без венка" на аукционе Tauler & Fau - October 17, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 17 октября 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1848 M "Без венка" на аукционе Cayón - July 19, 2022
Продавец Cayón
Дата 19 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1848 M "Без венка" на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1848 M "Без венка" на аукционе Cayón - May 20, 2022
Продавец Cayón
Дата 20 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1/2 реала 1848 M "Без венка" на аукционе Tauler & Fau - April 26, 2022
Продавец Tauler & Fau
Дата 26 апреля 2022
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1848 "Без венка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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