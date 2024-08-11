Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

80 реалов 1848 года B PS (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 80 реалов 1848 года B PS - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 80 реалов 1848 года B PS - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 80 реалов
  • Год 1848
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Барселона
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1848 года со знаком B PS. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 740 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 1400 EUR. Торги состоялись 5 июля 2011.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (22)
  • Casa de Subastas de Madrid (1)
  • Cayón (10)
  • Felzmann (3)
  • Goudwisselkantoor veilingen (1)
  • HERVERA (9)
  • ibercoin (3)
  • Jesús Vico (7)
  • Monedalia.es (2)
  • Soler y Llach (9)
  • UBS (2)
  • WAG (1)
Испания 80 реалов 1848 B PS на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность XF
Цена
615 $
Цена в валюте аукциона 569 EUR
Испания 80 реалов 1848 B PS на аукционе Goudwisselkantoor veilingen - April 11, 2024
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
365 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Испания 80 реалов 1848 B PS на аукционе Casa de Subastas de Madrid - February 23, 2024
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1848 B PS на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1848 B PS на аукционе Aureo & Calicó - September 13, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1848 B PS на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1848 B PS на аукционе Monedalia.es - March 10, 2022
Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1848 B PS на аукционе ibercoin - December 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1848 B PS на аукционе Jesús Vico - December 14, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1848 B PS на аукционе Jesús Vico - July 20, 2021
Продавец Jesús Vico
Дата 20 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Испания 80 реалов 1848 B PS на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1848 B PS на аукционе Jesús Vico - September 24, 2020
Продавец Jesús Vico
Дата 24 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
Испания 80 реалов 1848 B PS на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1848 B PS на аукционе Jesús Vico - November 7, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 7 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 80 реалов 1848 B PS на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 80 реалов 1848 B PS на аукционе Jesús Vico - June 6, 2019
Продавец Jesús Vico
Дата 6 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 80 реалов 1848 B PS на аукционе Monedalia.es - March 28, 2019
Продавец Monedalia.es
Дата 28 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Испания 80 реалов 1848 B PS на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 80 реалов 1848 B PS на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1848 B PS на аукционе HERVERA - February 22, 2018
Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1848 B PS на аукционе Soler y Llach - February 21, 2018
Продавец Soler y Llach
Дата 21 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 80 реалов 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Изабеллы II Монеты Испании 1848 года Все испанские монеты испанские золотые монеты испанские монеты номиналом 80 реалов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск