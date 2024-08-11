Испания Период: 1746-1939 1746-1939
80 реалов 1848 года B PS (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Золото (0,875)
- Вес 6,75 гр
- Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 80 реалов
- Год 1848
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Барселона
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (70) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1848 года со знаком B PS. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 740 проданному на аукционе MARTÍ HERVERA S.L за 1400 EUR. Торги состоялись 5 июля 2011.
Сохранность
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- WAG (1)
Продавец Goudwisselkantoor veilingen
Дата 11 апреля 2024
Сохранность VF
Цена
365 $
Цена в валюте аукциона 340 EUR
Продавец Casa de Subastas de Madrid
Дата 23 февраля 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 13 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Monedalia.es
Дата 10 марта 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Jesús Vico
Дата 14 декабря 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 22 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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