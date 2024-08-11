Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Испания Период: 1746-1939 1746-1939

80 реалов 1848 года S RD (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 80 реалов 1848 года S RD - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 80 реалов 1848 года S RD - цена золотой монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Золото (0,875)
  • Вес 6,75 гр
  • Чистого золота (0,1899 oz) 5,9063 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 80 реалов
  • Год 1848
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Севилья
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 80 реалов 1848 года со знаком S RD. Это золотая монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 1529 проданному на аукционе Aureo & Calicó, S.L. за 2300 EUR. Торги состоялись 12 марта 2008.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Aureo & Calicó (12)
  • Cayón (4)
  • ibercoin (1)
Испания 80 реалов 1848 S RD на аукционе Aureo & Calicó - May 30, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 30 мая 2024
Сохранность VF
Цена
972 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Испания 80 реалов 1848 S RD на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
871 $
Цена в валюте аукциона 800 EUR
Испания 80 реалов 1848 S RD на аукционе Aureo & Calicó - March 16, 2022
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 марта 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1848 S RD на аукционе ibercoin - December 21, 2021
Продавец ibercoin
Дата 21 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1848 S RD на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1848 S RD на аукционе Aureo & Calicó - March 18, 2021
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1848 S RD на аукционе Aureo & Calicó - January 23, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 23 января 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1848 S RD на аукционе Aureo & Calicó - October 17, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 17 октября 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 80 реалов 1848 S RD на аукционе Aureo & Calicó - January 24, 2019
Продавец Aureo & Calicó
Дата 24 января 2019
Сохранность XF
Цена
Испания 80 реалов 1848 S RD на аукционе Aureo & Calicó - November 10, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 10 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1848 S RD на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1848 S RD на аукционе Cayón - May 9, 2013
Продавец Cayón
Дата 9 мая 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1848 S RD на аукционе Cayón - February 18, 2013
Продавец Cayón
Дата 18 февраля 2013
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1848 S RD на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1848 S RD на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1848 S RD на аукционе Aureo & Calicó - April 7, 2009
Продавец Aureo & Calicó
Дата 7 апреля 2009
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Испания 80 реалов 1848 S RD на аукционе Aureo & Calicó - March 12, 2008
Продавец Aureo & Calicó
Дата 12 марта 2008
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 80 реалов 1848 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Испании Каталог монет Изабеллы II Монеты Испании 1848 года Все испанские монеты испанские золотые монеты испанские монеты номиналом 80 реалов Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Istra Numizmatika d.o.o.
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Great Coins & Art Auctions
Аукцион 6 сент. 2024
Категория
Год
Поиск