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Испания Период: 1746-1939 1746-1939

1/2 реала 1848 года DG "Без венка" (Испания, Изабелла II)

Аверс монеты - 1/2 реала 1848 года DG "Без венка" - цена монеты - Испания, Изабелла II Реверс монеты - 1/2 реала 1848 года DG "Без венка" - цена монеты - Испания, Изабелла II

Фотография: Aureo & Calicó

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 20 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Испания
  • Период Изабелла II
  • Номинал 1/2 реала
  • Год 1848
  • Правитель Изабелла II (Королева Испании)
  • Монетный двор Мадрид
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1848 года "Без венка" со знаком DG. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 88221 проданному на аукционе Cayón Subastas за 3750 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2021.

Сохранность
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  • Aureo & Calicó (5)
  • Cayón (3)
  • HERVERA (1)
  • Soler y Llach (1)
  • Tauler & Fau (2)
Испания 1/2 реала 1848 DG "Без венка" на аукционе Aureo & Calicó - January 18, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
457 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Испания 1/2 реала 1848 DG "Без венка" на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
4458 $
Цена в валюте аукциона 3750 EUR
Испания 1/2 реала 1848 DG "Без венка" на аукционе Cayón - April 9, 2021
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1/2 реала 1848 DG "Без венка" на аукционе Aureo & Calicó - December 16, 2020
Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1848 DG "Без венка" на аукционе Tauler & Fau - May 29, 2019
Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Испания 1/2 реала 1848 DG "Без венка" на аукционе Tauler & Fau - November 28, 2018
Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1848 DG "Без венка" на аукционе Aureo & Calicó - April 28, 2016
Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1848 DG "Без венка" на аукционе Aureo & Calicó - October 29, 2015
Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Испания 1/2 реала 1848 DG "Без венка" на аукционе HERVERA - October 25, 2011
Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2011
Сохранность Нет оценки
Цена
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Испания 1/2 реала 1848 DG "Без венка" на аукционе Soler y Llach - October 24, 2011
Продавец Soler y Llach
Дата 24 октября 2011
Сохранность Нет оценки
Цена
Испания 1/2 реала 1848 DG "Без венка" на аукционе Cayón - September 15, 2011
Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Испания 1/2 реала 1848 DG "Без венка" на аукционе Aureo & Calicó - April 27, 2011
Продавец Aureo & Calicó
Дата 27 апреля 2011
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 реала 1848 "Без венка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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