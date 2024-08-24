Испания Период: 1746-1939 1746-1939
1/2 реала 1848 года DG "Без венка" (Испания, Изабелла II)
Фотография: Aureo & Calicó
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 20 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Испания
- Период Изабелла II
- Номинал 1/2 реала
- Год 1848
- Правитель Изабелла II (Королева Испании)
- Монетный двор Мадрид
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость испанской монеты 1/2 реала 1848 года "Без венка" со знаком DG. Это медная монета периода Изабеллы II. Рекорд цены принадлежит лоту 88221 проданному на аукционе Cayón Subastas за 3750 EUR. Торги состоялись 9 апреля 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Aureo & Calicó (5)
- Cayón (3)
- HERVERA (1)
- Soler y Llach (1)
- Tauler & Fau (2)
Продавец Aureo & Calicó
Дата 18 января 2024
Сохранность VF
Цена
457 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Продавец Cayón
Дата 9 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 16 декабря 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 29 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Tauler & Fau
Дата 28 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 28 апреля 2016
Сохранность XF
Цена
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Продавец Aureo & Calicó
Дата 29 октября 2015
Сохранность XF
Цена
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Продавец HERVERA
Дата 25 октября 2011
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Cayón
Дата 15 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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